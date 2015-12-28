МЗС України відреагувало на суд РФ над кримськими татарами, які мітингували проти анексії півострова

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

«Розправа окупаційної влади над захисниками рідної землі від російського агресора – цинічний виклик міжнародному праву і світовій спільноті», - наголосили у відомстві.

Як підкреслили в МЗС, політика переслідування російською окупаційною владою кримських татар, випадки насильства і жорстокого поводження з ними, факти примусу до депортації, обмеження права на віросповідання, руйнування громадських організацій і переслідування ЗМІ та журналістів перетворила Крим на острів страху і страждань його корінного народу.

Читайте такожУ Криму розпочався суд над кримськими татарами, які мітингували проти анексії півострова

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити переслідування представників кримськотатарського народу в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і негайно звільнити незаконно утримуваних Чийгоза, Асанова, Дегерменджі, Юнусова, Емірвалієва і Юнусова – заручників окупаційної політики Російської Федерації щодо України.

Як повідомлялося, російські слідчі обвинувачують фігурантів «справи 26 лютого» в участі у «масових заворушеннях», які виникли півтора року тому біля кримського парламенту під час багатотисячних мітингів за участю, з одного боку, прихильників територіальної цілісності України, а з іншого – активістів партії «Русское единство».