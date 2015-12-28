МЗС України відреагувало на суд РФ над кримськими татарами, які мітингували проти анексії півострова
Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест у зв’язку з початком так званого «суду» російської окупаційної влади над учасниками мирної акції в Сімферополі 26 лютого 2014 року.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС України.
«Розправа окупаційної влади над захисниками рідної землі від російського агресора – цинічний виклик міжнародному праву і світовій спільноті», - наголосили у відомстві.
Як підкреслили в МЗС, політика переслідування російською окупаційною владою кримських татар, випадки насильства і жорстокого поводження з ними, факти примусу до депортації, обмеження права на віросповідання, руйнування громадських організацій і переслідування ЗМІ та журналістів перетворила Крим на острів страху і страждань його корінного народу.
Читайте такожУ Криму розпочався суд над кримськими татарами, які мітингували проти анексії півострова
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити переслідування представників кримськотатарського народу в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і негайно звільнити незаконно утримуваних Чийгоза, Асанова, Дегерменджі, Юнусова, Емірвалієва і Юнусова – заручників окупаційної політики Російської Федерації щодо України.
Як повідомлялося, російські слідчі обвинувачують фігурантів «справи 26 лютого» в участі у «масових заворушеннях», які виникли півтора року тому біля кримського парламенту під час багатотисячних мітингів за участю, з одного боку, прихильників територіальної цілісності України, а з іншого – активістів партії «Русское единство».