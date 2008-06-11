У Севастополі викрили шість будинків розпусти

У Севастополі під час спеціальних заходів працівники міліції виявили 6 фактів організації та утримання будинків розпусти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі. В УМВС також повідомили, що з початку року працівники севастопольської міліції порушили 9 кримінальних справ щодо осіб, які, використовуючи рекламні оголошення в газетах, організували масажні салони, де надавали послуги інтимного характеру. Здебільшого реклама інтимного характеру виходить у газетах під рубриками «знайомство» або «масаж».

Співробітники міліції задокументували 124 факти занять проституцією. Щодо правопорушниць складено адміністративні протоколи. Також задокументовано 2 факти поширення порнографії в мережі Інтернет.

За фактами надання інтимних послуг характеру «еротичний масаж» 6 кримінальних справ спрямовано на розгляд у суди. За двома триває слідство.

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