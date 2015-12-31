На перший день нового року в Україні оголошено штормове попередження

Про це повідомили у прес-службі Гідрометцентру України.

"Штормове попередження по Україні. 1 січня на дорогах місцями ожеледиця", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожВ Україні оголосили штормове попередження

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що у ніч з 31 грудня на 1 січня та впродовж першого дня нового року майже по всій території України йтиме сніг. Температура повітря вночі по країні очікується на рівні -10..-12°С.