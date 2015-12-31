На перший день нового року в Україні оголошено штормове попередження
22:42, 31 грудня 2015Суспільство
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На п'ятницю, 1 січня, по Україні оголошено штормове попередження.
Синоптики попередили про погіршення погодних умов / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Гідрометцентру України.
"Штормове попередження по Україні. 1 січня на дорогах місцями ожеледиця", - зазначається у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що у ніч з 31 грудня на 1 січня та впродовж першого дня нового року майже по всій території України йтиме сніг. Температура повітря вночі по країні очікується на рівні -10..-12°С.
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