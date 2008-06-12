Міносвіти хоче підігнати плату за навчання до "київського" стандарту
16:14, 12 червня 2008Суспільство
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Вакарчук про необхідність упорядкування
|Іван Вакарчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК.
«Плата за навчання не є упорядкованою сьогодні, але вона буде упорядкована», - сказав І.ВАКАРЧУК.
При цьому він зазначив, що у планах Міносвіти - упорядкування плати за навчання, яка не повинна виходити за межі «коридору» оплати за навчання в Києві.
Водночас І.ВАКАРЧУК зазначив, що таке питання має бути врегульовано на рівні Кабінету міністрів України, оскільки встановлення тієї чи іншої суми за навчання «не повинно бути бажанням лише навчального закладу».
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