Майже чверть жителів окупованого Криму зустріла Новий рік без світла

Майже чверть жителів Криму – 23% – зустріли Новий рік без електрики.

Про це керівник «Крименерго» Віктор Плакіда заявив сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в Криму, повідомляє видання Крим.Реалії.

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«На жаль, лише 77% кримчан отримали можливість зустріти нульовою годину з електроенергією. Були глибокі обмеження, вони були закінчені після двох годин ночі», – сказав Плакіда.

Так званий «голова» окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов пообіцяв знайти винних у такій ситуації і влаштувати «розбір польотів» серед чиновників.

31 грудня Аксьонов запевнив, що всі жителі півострова зустрінуть Новий рік з електрикою.

У Криму ввечері 30 грудня повідомили про припинення поставок електроенергії на півострів високовольтною лінією «Каховська-Титан» через пошкодження ЛЕП в Херсонській області. За попередніми даними поліції Херсонської області, опора впала в результаті вибуху.

Зараз анексований Росією Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії й енергомостом з Кубані. Багато жителів скаржаться на несправедливий розподіл електроенергії у регіонах.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 грудня була пошкоджена опора ЛЕП «Каховська-Титан» в Херсонській області, яка постачала електрику до Криму.

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1 січня начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо заявив, що електроопору повністю демонтували і вже встановили нову, яка готова до роботи.

"Стоїть змонтована нова опора, а питання включення вирішується в інших інстанціях", - зазначив він.

31 грудня 2015 р. закінчився термін дії контрактів на постачання Україною електроенергії до Криму, підписані рік тому. Нові угоди не були укладені.