Від удару блискавки загорілася одна із будівель Києво-Печерської Лаври
17:20, 12 червня 2008Суспільство
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Пожежі присвоєний другий ранг складності
Сьогодні у Києві близько 17.00 від удару блискавки загорівся 21-й адміністративний корпус Києво-Печерської Лаври.
Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Києві, вогонь розповсюдився на площі приблизно 100 кв. метрів.
Пожежі присвоєний другий ранг складності.
На місце події виїхали пожежні підрозділи.
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