Від удару блискавки загорілася одна із будівель Києво-Печерської Лаври

Сьогодні у Києві близько 17.00 від удару блискавки загорівся 21-й адміністративний корпус Києво-Печерської Лаври.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Києві, вогонь розповсюдився на площі приблизно 100 кв. метрів.

Пожежі присвоєний другий ранг складності.

На місце події виїхали пожежні підрозділи.