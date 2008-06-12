Від пожежі в Лаврі постраждала Історична бібліотека
19:00, 12 червня 2008Суспільство
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Вогонь уже загасили
Співробітники МНС підрозділи ліквідували пожежу, що виникла сьогодні близько 17.00 в одному з адміністративних корпусів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Як повідомили УНІАН в Головному управління МНС у м. Києві, за попередніми даними, пожежа виникла у приміщенні Державної історичної бібліотеки України внаслідок удару блискавки.
Книги, в тому числі стародавні, за попередніми даними, не були пошкоджені вогню чи водою.
Наразі співробітники бібліотеки та МНС виносять книги на вулицю.
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