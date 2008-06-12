Робітники шахти ім. Маркса переведені на сусідні шахти

Робітники єнакіївської шахти імені Карла Маркса працевлаштовані на сусідні шахти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Єнакієвому повідомив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«Відучора всі робітники цієї шахти розподілені на вільні місця сусідніх шахт», - сказав він.

За словами В.ПОЛТАВЦЯ, «так буде, поки не буде ухвалене рішення, на який термін зупинилася шахта імені Карла Маркса у зв`язку з аварією».

Міністр підкреслив, що при розподілі гірників на інші шахти враховували їхні побажання.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть кадрові перестановки в керівництві шахти, В.ПОЛТАВЕЦЬ сказав: «Безумовно, кадрові перестановки будуть… Під час ліквідації кадри міняти не можна, тільки після. Будуть розбирання і оцінки».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. К.Маркса в Єнакієвому стався вибух. У момент аварії під землею перебували 37 робітників. В результаті аварії одна людина загинула, ще 29 чоловік, зокрема робітники на поверхні, були госпіталізовані. Залишається невідомою доля 12 гірників. Ведуться їх пошуки.

Шахта ім. Карла Маркса є державною і належить ДП «Орджонікідзевугілля».