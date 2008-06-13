Держава підвищить зарплату адвокатам у кримінальних справах
07:20, 13 червня 2008Суспільство
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Міністр повідомив деталі
|Микола ОНІЩУК
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це повідомив глава відомства Микола ОНІЩУК.
За його словами, відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 11 червня з метою встановлення достойного розміру оплати праці фахівців, які надають правову допомогу в кримінальних справах за призначенням.
Зараз оплата праці адвоката за надання правової допомоги в кримінальних справах за призначенням становить 15 грн. за повний робочий день, зазначається у повідомленні Мін’юсту.
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