Держава підвищить зарплату адвокатам у кримінальних справах

З 1 січня 2009 року розмір оплати праці адвокатів, які надають громадянам правову допомогу у кримінальних справах за рахунок держави, буде визначатися з розрахунку 2,5% мінімальної заробітної плати за годину роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це повідомив глава відомства Микола ОНІЩУК.

За його словами, відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 11 червня з метою встановлення достойного розміру оплати праці фахівців, які надають правову допомогу в кримінальних справах за призначенням.

Зараз оплата праці адвоката за надання правової допомоги в кримінальних справах за призначенням становить 15 грн. за повний робочий день, зазначається у повідомленні Мін’юсту.