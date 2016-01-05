"Гіркий урожай": з'явився трейлер канадського фільму про Голодомор в Україні

В мережі з'явився трейлер першого повнометражного художнього фільму про сталінські репресії в Україні, які призвели до Голодомору.

Фільм канадського режисера Аяна Ігнатовича "Гіркий урожай" розповідає про історію кохання в розпал жорстоких подій.

Зазначимо, що головні ролі у стрічці зіграли зірка "Зоряних воєн" і фільмів про "Супермена" Теренс Стам і молодий британський актор Макс Айронс, пише ТСН.

Прем'єра канадського фільму має відбутися цього року.

Раніше повідомлялося, що батьки режисера фільму втекли з радянської України під час Другої світової війни.

"Як і багато українців, мої батьки пережили неймовірні страждання. Сьогодні, мабуть, немає жодного українця, який би не знав про репресії, страти, депортації і голод", - говорив режисер.

Нагадаємо, що з кожним роком в Україні збільшується кількість людей, які вважають Голодомор геноцидом.