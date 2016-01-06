Шокін особисто проконтролює розслідування вбивства ув'язненого у Лук'янівському СІЗО
Генеральний прокурор Віктор Шокін взяв під особистий контроль проведення розслідування за фактом смерті ув'язненого Макара Колесникова в Лук'янівському СІЗО, кваліфікованого правоохоронцями як вбивство.
Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
Шокін зобов'язав керівництво прокуратури Києва особисто доповідати йому про стан розслідування.
Відомості про вказану подію слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Київська місцева прокуратура №10.
Як повідомляв УНІАН, у Лук'янівському СІЗО проводилася службова перевірка у зв'язку зі смертю Колеснікова 1 січня. Прокуратура Києва ініціювала перевірку на предмет повноти надання адміністрацією СІЗО медичної допомоги ув'язненому. За попереднім висновком експертів Київського міського бюро судово-медичної експертизи, смерть Колеснікова настала від геморагічного панкреатиту.