Шокін особисто проконтролює розслідування вбивства ув'язненого у Лук'янівському СІЗО

13:36, 06 січня 2016
Суспільство
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Генеральний прокурор Віктор Шокін взяв під особистий контроль проведення розслідування за фактом смерті ув'язненого Макара Колесникова в Лук'янівському СІЗО, кваліфікованого правоохоронцями як вбивство.

Фото: Украинская правда

Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Шокін зобов'язав керівництво прокуратури Києва особисто доповідати йому про стан розслідування.

Відомості про вказану подію слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Київська місцева прокуратура №10.

Як повідомляв УНІАН, у Лук'янівському СІЗО проводилася службова перевірка у зв'язку зі смертю Колеснікова 1 січня. Прокуратура Києва ініціювала перевірку на предмет повноти надання адміністрацією СІЗО медичної допомоги ув'язненому. За попереднім висновком експертів Київського міського бюро судово-медичної експертизи, смерть Колеснікова настала від геморагічного панкреатиту.

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