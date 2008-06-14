СБУ перекрила контрабандний канал вивезення бурштину

Працівники Служби Безпеки України перекрили канал контрабандного вивезення бурштину з Рівненщини до Білорусі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі Управління СБУ у Рівненській області, в результаті оперативно-розшукових заходів встановлено, що контрабандою займався житель обласного центру.

Він щоп’ятниці возив цей дорогоцінний камінь у Білорусь рейсовим автобусом партіями по 10-15 кілограмів.

Вперше його затримали 23 травня, коли під час огляду речей на митному посту «Дубровиця» у цього громадянина було виявлено не заявлені до митного контролю майже 7 кг бурштину.

За фактом недекларування товару складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено, його попередня вартість становить 3 тис. 240 грн.

Нині правоохоронці перевіряють причетність до контрабанди бурштину інших осіб.