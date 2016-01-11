Поліцейського Савкіна, який закликав до розгону Майдану, таки залишили на службі - ЗМІ

Про це повідомив телеканал "112 Україна".

У відповіді Департаменту патрульної поліції Нацполіції України на запит телеканалу зазначається, що капрал поліції Олексій Савкін залишений на службі в управлінні патрульної поліції міста Києва.

Під час Революції Гідності Савкін кілька разів допустив зневажливі висловлювання у соцмережі про учасників Євромайдану.

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У листопаді 2015 року Департамент патрульної поліції повідомив, що виявлені ознаки порушення морально-етичних норм з боку Савкіна, у зв'язку з чим він був тимчасово відсторонений від несення служби.