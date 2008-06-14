В Україні закрили "шахту–вбивцю"

На шахті імені Засядька заборонено видобуток вугілля у зв’язку з виявленням грубих порушень правил безпеки, що створюють загрозу життю і здоров’ю шахтарів.

Таке рішення було ухвалено за результатами перевірки інспекцією територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області, повідомляє Українська правдаз посиланням на прес-службу відомства.

За даними прес-служби, на шахті опломбовані комбайн, діючий та резервний пускачі.

Перевіркою встановлено, що 18 східний вентиляційний штрек 18 східної лави звужений до 2 квадратних метрів, замість 18, передбачених проектом.

На цій та інших дільницях не виконуються заходи із попередження вибуху вугільного пилу: не здійснюється осланцювання та обмив виробки.

Крім того, згідно із планом ліквідації аварії, 18 східним вентиляційним штреком передбачена евакуація шахтарів у разі пожежі, або загазування. Але прохід зменшився настільки, що ним можливо виключно повзти, що фактично лишає шахтарів шансів врятуватися у випадку аварійної ситуації.

Заборонено також спуск у шахту працівників шахти імені Засядька, у зв’язку із тим, що вони не пройшли обов’язкове навчання правилам користування саморятівником.

"Тобто, у випадку загазування ці шахтарі не зможуть скористатися єдиним засобом захисту, який в такій ситуації може зберегти їм життя", - сказано у повідомленні.

За результатами перевірки також було встановлено, що майже половина шахтарів не пройшли обов’язковий медичний профілактичний огляд.

Крім того, заборонено експлуатацію і опломбовано вантажно-людський підйом №3. Причина – завершилися терміни експлуатації кліті, підйомної машини та причіпного пристрою.

Як відомо, у 2007 році на шахті Засядька сталася найбільша аварія за роки незалежності України. У результаті серії вибухів загинуло 153 гірників.