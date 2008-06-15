10 українців заарештували в Німеччині

Десятьох українців, які поверталися з сезонних робіт в Іспанії, заарештували та оштрафували в Німеччині. Наші співвітчизники на іспанській землі працювали легально й мали трудові візи.

При поверненні додому, їхній автобус зупинили поліцейські поблизу німецько-польського кордону, щоб перевірити документи. Жінок змусили роздягтися догола. А українку, яка почала обурюватися, - ударили пластиковою пляшкою. У результаті - відібрали всі гроші та коштовності. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

Про те, що українцям не можна їхати територією Німеччини, іспанське посольство не повідомляло.

Міністерство закордонних справ України має намір вести переговори з іспанською стороною. Адже за даними МЗС, в Іспанії офіційно працюють близько 300 українців. Всі вони не можуть повернутися на Батьківщину, оскільки не мають транзитних віз через країни Шенгену.

5 канал