МВФ може продати частину свого золота

Міжнародний валютний фонд може продати частину свого золотого запасу через механізм підписки, що дозволяє уникнути впливу такої операції на ринок, заявив журналістам в Осаці заступник директора департаменту міжнародних фінансових відносин, держборгу і держфінактивів Мінфіну РФ, фінансовий сушерпа РФ Андрій Бокарєв.

Пропозиція щодо продажу частини золотого запасу МВФ була раніше в принципі схвалена, нагадав він, уточнивши, що йдеться приблизно про 10%. Раніше повідомлялося, що МВФ має у запасі близько 103,4 мільйонів унцій і планує продати 12,9 мільйона унцій золота.

"З урахуванням нинішньої ціни на ринку золота викид цієї частки не повинен істотно вплинути на цінову кон`юнктуру. Більше того, продаж золотого запасу передбачається здійснювати не через систему відкритих торгів, а, в першу чергу, через підписку центральних банків тих країн, які можуть бути зацікавлені в придбанні золота", - цитує Бокарева РІА "Новости".

Для реалізації пропозиції щодо продажу частини золотого запасу МВФ необхідна підтримка 85% голосів країн-членів МВФ. США, маючи частку в 16,5%, поки що не проголосували: для визначення позиції потрібний розгляд питання Конгресом США. Після зміни Конгресу на початку наступного року питання може бути порушене перед новим Конгресом, припустив Бокарєв.

А доки ніяких рішень не ухвалено, важко говорити про позицію Росії щодо зацікавленості в придбанні золота за підпискою МВФ, також сказав він. Ця ідея може обговорюватися, але поки що ніяких розмов з російським Центральним банком не велося.

Серед пропозицій щодо джерел додаткового фінансування діяльності МВФ продаж частини золотого запасу є - прийнятний варіант з погляду наявності розбіжностей акціонерів фонду і тому - найперспективнішим.

Зокрема, серед інших варіантів обговорювалася можливість оплати своєї квоти в капіталі з подальшим вкладенням цих коштів у різні фінансові інструменти, сказав він. Ця ідея не користується популярністю серед акціонерів, зазначив Бокарєв. Він пояснив, що ті ж країни, що розвиваються, представлені в капіталі МВФ, просто не зможуть сплатити свою квоту.