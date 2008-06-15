МВФ може продати частину свого золота
Але тільки за підпискою
Міжнародний валютний фонд може продати частину свого золотого запасу через механізм підписки, що дозволяє уникнути впливу такої операції на ринок, заявив журналістам в Осаці заступник директора департаменту міжнародних фінансових відносин, держборгу і держфінактивів Мінфіну РФ, фінансовий сушерпа РФ Андрій Бокарєв.
Пропозиція щодо продажу частини золотого запасу МВФ була раніше в принципі схвалена, нагадав він, уточнивши, що йдеться приблизно про 10%. Раніше повідомлялося, що МВФ має у запасі близько 103,4 мільйонів унцій і планує продати 12,9 мільйона унцій золота.
"З урахуванням нинішньої ціни на ринку золота викид цієї частки не повинен істотно вплинути на цінову кон`юнктуру. Більше того, продаж золотого запасу передбачається здійснювати не через систему відкритих торгів, а, в першу чергу, через підписку центральних банків тих країн, які можуть бути зацікавлені в придбанні золота", - цитує Бокарева РІА "Новости".
Для реалізації пропозиції щодо продажу частини золотого запасу МВФ необхідна підтримка 85% голосів країн-членів МВФ. США, маючи частку в 16,5%, поки що не проголосували: для визначення позиції потрібний розгляд питання Конгресом США. Після зміни Конгресу на початку наступного року питання може бути порушене перед новим Конгресом, припустив Бокарєв.
А доки ніяких рішень не ухвалено, важко говорити про позицію Росії щодо зацікавленості в придбанні золота за підпискою МВФ, також сказав він. Ця ідея може обговорюватися, але поки що ніяких розмов з російським Центральним банком не велося.
Серед пропозицій щодо джерел додаткового фінансування діяльності МВФ продаж частини золотого запасу є - прийнятний варіант з погляду наявності розбіжностей акціонерів фонду і тому - найперспективнішим.
Зокрема, серед інших варіантів обговорювалася можливість оплати своєї квоти в капіталі з подальшим вкладенням цих коштів у різні фінансові інструменти, сказав він. Ця ідея не користується популярністю серед акціонерів, зазначив Бокарєв. Він пояснив, що ті ж країни, що розвиваються, представлені в капіталі МВФ, просто не зможуть сплатити свою квоту.