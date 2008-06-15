13 робітників, отруєних сірчаним газом, перебувають під наглядом лікарів

Станом на 7 годину ранку 15 червня під наглядом лікарів перебувають 13 працівників шахти "Олександрівська-Західна", які звернулись за медичною допомогою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на керівника прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області Марину НІКІТІНУ, 14 червня в Горлівці через викид сірчаного газу, що стався при запуску після ремонту цеху з виробництва сірчаної кислоти концерну "Стирол", 18 осіб дістали отруєння.

Хвіст хмари викиду осів на промисловий майданчик шахти "Олександрівська-Західна", що перебуває в процесі реструктуризації. На цьому майданчику працювали люди, які і постраждали, з них - четверо з 4-ої зміни і 14 осіб - з 1-ої робочої зміни. З 18 потерпілих 14 були доставлені в лікарню з отруєнням легкої і середньої тяжкості, а четверо відмовилися від госпіталізації, уточнила М.НІКІТІНА.