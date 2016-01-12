На Чернігівщині 16 осіб напали на хату поліцейського, побивши його палицями разом з родиною (фото)

Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Згідно з повідомленням, на минулому тижні у приміщенні магазину-кафе, розташованого в одному з сіл Бахмацького району Чернігівській області, поліцейський місцевого відділу поліції зробив зауваження декільком особам, які порушували громадський порядок.

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Через півтори години до будинку, де проживає родина поліцейського, на трьох автівках приїхали 16 осіб віком від 17 до 25 років. Зловмисники дерев'яними палицями заподіяли поліцейському і членам його родини тілесні ушкодження.

Поліцейському довелося застосувати табельну зброю і зробити кілька пострілів. Правопорушники утекли на автомобілях, попередньо заволодівши зброєю правоохоронця.

Слідчо-оперативні групи Бахмацького відділу поліції та Талалаївського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області на сьогодні встановили особи всіх 16 учасників нападу на родину поліцейського, четверо активних учасників затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, а також ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

У всіх членів родини поліцейського (дружини і двох дітей) є синці та забійні рани. Правоохоронець госпіталізований на стаціонарне лікуванні до неврологічного відділення Бахмацької районної лікарні.

Розслідування справи перебуває на контролі керівництва обласної поліції.