МакКартні задоволений: гроза зробила концерт драматичнішим

Пол МакКартні залишився дуже задоволений київською погодою і тим, що злива з грозою не розігнала глядачів з Майдану. Погода, на думку бітла, була дуже вдалою: гроза додала шоу більше драматизму.

«Ми приїхали до Києва, щоб разом зі всіма українцями провести цей великий вечір. Ми зробили все, що могли, і нас надзвичайно надихнуло це. Коли зверху гримить грім, спалахують блискавки і поливає дощ – з цим людина нічого не може поробити. Погода була в руках вищих сил, але я відчував, що вона зміниться на краще. І як тільки ми вийшли на сцену, дощ став слабшати, парасольки закриватися, і разом зі всіма глядачами ми зробили велике шоу. Хоча гроза зробила його ще драматичнішим», - заявив Пол МакКартні після Independence Concert в своєму коментарі, переданому УНІАН.

«Можна отримати колосальний зворотний зв`язок з будь-якою аудиторією, але коли йдеться про пострадянські країни, ти розумієш, що ніколи нічого подібного у них не було, у них не виступали ані The Beatles, ані будь-хто з нашої групи. Тут для багатьох людей музика The Beatles означала свободу тоді, коли їм не дозволялося її слухати, коли за це навіть карали і у кожного могли бути через це проблеми. Тому вона має тут набагато більше значення. Після оголошення «гласності» музика тих років стала тут символом особистого розкріпачення і свободи», - похвалився МакКартні.

На думку організатора концерту Віктора Пінчука, «найголовнішим було те, що народ України сьогодні зміг почути ці великі пісні на своїй землі. Сьогодні вся країна говорила на одній мові – мові миру, любові і свободи. Сьогодні ми всі були разом»

Independence Concert пройшов на Майдані Незалежності. Концерт також передавався «живцем» на площі найбільших міст: Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Львова, Севастополя, Донецька і Чернівців.

Пол і його група зіграли 33 композиції, серед яких були такі хіти як Wings, як ‘Jet`, ‘My Love` and ‘Band On The Run` і такі сольні речі, як ‘Flaming Pie` і найбільш часто виконуваний хіт ‘Dance Tonight`.

На прохання українських фанів прозвучала також спеціальна версія хіта Wings ‘Mrs. Vanderbilt`, та знаменита ‘Back In The USSR`.

Вже після того, як публіка вирішила, що шоу закінчилося, Пол повернувся на сцену з українським прапором для того, щоб закінчити свій вечір емоційним виконанням ‘Yesterday` і фатальною інтерпретацією ‘Sgt. Pepper`s`.