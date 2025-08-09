Україна вимагає негайного припинення вогню, каже президент.

Київ не погодиться на "другу спробу поділу України". Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи вимоги РФ про передачу їй усього Донбасу.

Він наголосив, що Україна та всі її партнери прагнуть припинення вогню, а російський диктатор Володимир Путін цьому опирається.

"Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно", – сказав Зеленський.

Відео дня

За його словами, зараз ведеться активна дипломатична робота із наближення миру в Україні. Зокрема, контакти з американською стороною "тривають майже цілодобово" на різних рівнях, хоча далеко не все виноситься у публічний простір.

Також Зеленський зауважив, що зараз Путін намагається "зіскочити" з нових санкцій, запровадженням яких ще не так давно погрожував Дональд Трамп. На думку українського президента, Кремль прагне обміняти "паузу у вбивствах" на "територіальну здобич".

"Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях", – сказав Зеленський.

Ідея "обміну територіями"

Як писав УНІАН, напередодні президент США заявив, що в межах майбутньої мирної угоди відбудеться "обмін територіями". Трамп не пояснив, що мається на увазі, але зробив акцент, що Києву доведеться зробити болючі кроки.

За даними західних ЗМІ, Путін продовжує наполягати на виведенні українських військ з усіх територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Американські аналітики попереджають, що Україні не можна віддавати північний Донбас росіянам навіть в обмін на припинення вогню. Експерти зазначають, що це значно полегшить агресору наступ на Харків і Дніпро у разі відновлення війни. А те, що Росія порушить мирну угоду, аналітики не мають сумнівів.

