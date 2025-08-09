В адміністрації Трампа панують "хаос та невігластво", через що політику США щодо РФ кидає з крайнощів у крайнощі, пише видання.

Строк ультиматуму, висунутого Дональдом Трампом Кремлю, сплив. Але замість обіцяних санкцій проти Москви Білий дім анонсував зустріч лідерів США та РФ на Алясці. Це стало наслідком атмосфери "хаосу та невігластва", що панує в адміністрації Трампа, пише The Economist.

Саміт на Алясці замість нищівних санкцій – це однозначний тріумф Путіна, вважає автор публікації. Разом з тим журналіст констатував, що мирний процес, ймовірно, все ж таки зрушив з місця.

"The Economist дізнався, що Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі перед самітом. Джерела кажуть, що можливий ще більш драматичний прорив, коли буде укладено ширший набір угод, які окреслять, як зрештою може виглядати замороження конфлікту. Однак між позиціями України, Росії та Америки залишається значна відстань, а також сумніви щодо справжніх намірів Путіна", – йдеться у публікації.

Журналісти припускають, що наразі існує кілька різних документів із пропозиціями мирної угоди, що і викликає певну плутанину, коли різні частини цих окремих пропозицій витікають в пресу.

За даними The Economist, до візиту Стіва Віткоффа в Москву між Україною та Росією тривав щоденний обмін проектами документів. Один з них серед іншого передбачав припинення бойових дій на поточній лінії зіткнення без визнання російського суверенітету над окупованими територіями та з деякими обопільними обмеженнями на чисельність збройних сил. У цьому документі членство України в НАТО виключалося, але залишалося доступним членство в Європейському Союзі.

Однак переговори Віткоффа з Путіним перекреслили ці пропозиції. За даними The Economist, під час тригодинної зустрічі з російським диктатором американський посланець запропонував реінтеграцію Росії у світову економіку, включаючи скасування санкцій та припинення обмежень на торгівлю вуглеводнями. Натомість Путін начебто запропонував припинити бойові дії за умови, що Україна добровільно відступить до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Як зазначають автори публікації, наразі є незрозумілим, чи погоджував Віткофф свої пропозиції з українцями, чи хоча б з усіма ключовими фігурами в Білому домі. Одне обізнане джерело, з яким спілкувався автор публікації, назвало цей процес "лайновим шоу".

Як зазначає автор статті, всередині адміністрації Трампа точиться постійна внутрішня боротьба між умовно проросійською групою Віткоффа і умовно проукраїнською групою Кіта Келлога. Як наслідок, політику адміністрації Трампа щодо війни в Україні визначають не тільки військові реалії, але також "хаос, невігластво та зіткнення самолюбства" в Білому домі, пише The Economist.

Якщо спочатку Трамп більше прислухався до проросійської групи, то останнім часом схилився до проукраїнської. Українське джерело заявило журналістам, що останні американські пропозиції, схоже, є гібридом бачення ситуації обох таборів.

Як писав УНІАН, у п’ятницю президент США Дональд Трамп повідомив, що вдалося узгодити час та місце його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Саміт має відбутися наступної п’ятниці на Алясці.

Більшість оглядачів оцінили це як дуже поганий сигнал для України, особливо на тлі публікацій ЗМІ із витримками попередніх домовленостей США і РФ щодо обрисів миру в Україні. Так, оглядач CNN припустив, що на Алясці Трамп і Путін нашвидкоруч узгодять план поступок України на користь Росії, а потім будуть змушувати Київ погодитися на цей план.

Оглядач британської The Telegraph взагалі вважає, що Трамп уже зрадив Україну, а з нею і увесь західний світ. Він бачить небезпеку того, що Росія зрештою буде винагороджена за свою агресію.

