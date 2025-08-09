На один вузький напрямок росіяни задіяли до 100 тис. особового складу, каже Трегубов.

Ситуація на Покровському напрямку впродовж останнього року, за винятком кількох тижнів навесні, найважча на східному фронті. Цей напрямок є ключовим для ворога – в тому числі в нинішній літній кампанії РФ, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно – з південного заходу та з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу просто на те, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ", – наголосив він в етері телемарафону.

За його словами, там зараз дійсно "гаряче". Він додав, що якщо під час зимової кампанії росіяни змушені були відкочуватися, то зараз вони кидають набагато більше сил – на один вузький напрямок задіяли до 100 тис. особового складу.

"Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової. Навіть не до локальних воєн, на кшталт чеченської чи афганської", – продовжив він.

Також на тому напрямку є таке явище, як кілзони – зони ураження, які тягнуться на кілометри. Росіяни намагалися робити ставку на швидкість, "проскочувати" ці зони на мотоциклах. Тепер, з огляду на велику кількість особового складу, противник робить ставку на просочування між позиціями, "намагаючись повзти на брюсі".

"Кілзони просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. У такий спосіб вони намагаються реалізувати свою чисельну перевагу. Так, тисячі помруть, але якісь там двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій, намагання їх викинути звідти. Власне, таким чином вони наступають", – констатував Віктор Трегубов.

Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що Росія спробує захопити Харків, якщо Україна відступить з Донбасу. Аналітики стверджують, що "пояс фортець" на півночі Донеччини наразі є своєрідним захисним щитом і для Харкова, і для Дніпра.

Тим часом у DeepState повідомили, що Росія укомплектувала одну з бригад жителями Донецької області та мігрантами. Йдеться про 132 окрему мотострілецьку бригаду, завданням якої поставили в найближчій перспективі вийти на східні околиці Добропілля.

