Ідея стартапу полягає в тому, щоб платні гості допомогли парам оплатити частину весілля.

У Франції запустили новий додаток, який дозволяє парам продавати місця на своїх весіллях. Гості можуть придбати квитки вартістю від 100 до 150 євро, з обов'язковим дотриманням дрес-коду та правил поведінки, пише The Guardian.

Зазначається, що 48-річна акторка Дженніфер та її 50-річний чоловік Пауло, які познайомилися в застосунку для знайомств під час пандемії і разом виховують 18-місячного сина, одружаться наприкінці цього місяця в заміському маєтку біля Парижа. Ця пара стала першою, яка запросила платних гостей за допомогою застосунку Invitin.

Відомо, що на весіллі будуть присутні 80 дорослих і 15 дітей. Деякі друзі та родичі пари прибудуть із Британії, Німеччини та Португалії. Також захід відвідають п'ять незнайомців, які купили квитки.

Дженніфер розповіла журналістам, що дізналася про стартап Invitin, коли відвідала паризьку весільну виставку зі своїм майбутнім чоловіком. Там була компанія людей, яка пропонувала парам продавати квитки на своє весілля незнайомцям через додаток.

"Я подумала: "Вау, це щось новеньке - запрошувати на своє весілля незнайомих людей". Але ми взяли листівку, пішли подумати і вирішили - чому б і ні? Якщо ми зможемо заздалегідь переглянути профілі в застосунку і вибрати, кого прийняти, це може бути досить оригінальним рішенням", - поділилася Дженніфер.

У виданні наголосили, що власники квитків будуть присутні протягом усього дня, починаючи з денної весільної церемонії і клятв у саду, закінчуючи напоями на галявині під живу музику, а потім вечерею у величезному обідньому залі з вибором рибних або вегетаріанських страв. Потім буде традиційна вечірка на танцполі. Платні гості повинні дотримуватися дрес-коду, визначеного в запрошеннях на весілля як "шикарний і елегантний".

Ідея цього стартапу полягає в тому, щоб платні гості допомогли парам оплатити частину весілля. 29-річна виробник іграшок на ім'я Лорен, яка буде однією з гостей-незнайомців на весіллі, розповіла журналістам, що їй подобається можливість побувати на весіллі й побачити різні традиції.

У виданні зазначили, що стартап Invitin заснувала на початку 2025 року Катя Лекарські. Вона зізналася, що наразі заплановано вже шість весіль за участю платних гостей, переважно в районі Парижа.

"Я здавала свій будинок на південному сході Франції людям, які збиралися на весілля, і моя п'ятирічна дочка запитала: "Чому нас не запрошують на весілля? Я подумала: а що, як ми могли б оплатити квитки на весілля і таким чином допомогти парі, яка збирається одружитися?", - розповіла журналістам Лекарські.

Засновниця Invitin зазначила, що головною проблемою для стартапу був пошук потенційних гостей і пар, які готові запросити на своє весілля незнайомців. Вона поділилася, що найчастіше погоджувалися люди віком від 25 до 35 років.

