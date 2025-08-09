Мета Європи - спільно з Україною провести спільну червону лінію, яка має застосовуватися до будь-яких можливих переговорів із РФ.

Європа та Україна висунули свій план про припинення вогню, який має стати основою майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на європейських чиновників, обізнаних із перебігом переговорів. За їхніми словами, сьогодні під час зустрічі у Великій Британії Європа відхилила пропозицію про обмін підконтрольних Україні частин Донецької області на припинення вогню. Її було висунуто на зустрічі з високопоставленими представниками США.

Мета Європи - спільно з Україною провести спільну червону лінію, яка, за словами європейських чиновників, має застосовуватися до будь-яких можливих переговорів із РФ.

Видання зазначило, що пропозиція Європи передбачає припинення вогню до будь-яких подальших кроків. У ній також ідеться про те, що території можуть обмінюватися тільки на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести війська з інших.

"Не можна почати процес, поступаючись територіями в розпал бойових дій", - заявив один з європейських переговірників.

Важливо зазначити, що європейський план, який уже представили американцям, також передбачає, що будь-які територіальні поступки з боку України мають бути забезпечені непорушними гарантіями безпеки, включно з можливим членством у НАТО.

Європейський план був розроблений і представлений американській стороні головними помічниками європейських лідерів сьогодні у Великій Британії. Віце-президент США Джей Ді Венс був присутній на цій зустрічі особисто, а більшість інших офіційних осіб США - по відеозв'язку.

За словами кількох офіційних осіб, проінформованих про пропозиції з Москви, Путін заявив, що погодиться на припинення вогню, якщо Україна віддасть йому частини Донецької області, які вона контролює. Також буде заморожено лінію фронту в інших місцях, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, які Росія також вважає своїми.

Деякі європейські чиновники заявили сьогодні, що якщо Україна віддасть всю Донецьку область, Росії доведеться піти з окупованих частин Запоріжжя та Херсонської області.

"Цей несподіваний план шокував президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. Після суботньої розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він назвав його "планом звести все до обговорення неможливого" і заявив, що Україна нікому не подарує свою землю", - написав WSJ.

Видання зазначило, що на думку більшості військових аналітиків, РФ навряд чи зможе захопити добре укріплені агломерації Слов'янська і Краматорська на півночі Донецької області. А передача цієї стратегічної території, де проживають сотні тисяч українських громадян, в обмін на припинення вогню означала б, за словами європейських чиновників, які беруть участь у переговорах, що Путін отримає несподівану вигоду в обмін на відсутність будь-яких зобов'язань.

WSJ зазначає, що щойно істинний план Путіна став очевидним, він був негайно відкинутий як Зеленським, так і європейцями:

"Це просто надання Путіну всього, що він хоче, в обмін на нічого", - прокоментувало одне з джерел.

Переговори Путіна і Трампа

Учора ввечері стало відомо, що Путін і Трамп проведуть зустріч наприкінці наступного тижня. А сьогодні вранці було визначено місце зустрічі. Ним стала Аляска.

Після зустрічі радників з нацбезпеки сьогодні в Лондоні, французький президент Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може вирішуватися без українців. Він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми.

