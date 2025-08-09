Тепер у межах Типової освітньої програми можна обирати не лише обов'язкові предмети українознавчого компонента.

Міністерство освіти і науки України (МОН) оновило Типову освітню програму для школярів, які навчаються за кордоном. Тепер вони зможуть обирати не лише обов'язкові предмети українознавчого компонента.

У МОН повідомили, що українські школярі за кордоном зможуть обирати різні дисципліни в межах Типової освітньої програми, включно з математикою, фізикою та іноземними мовами. Зміни дозволять дітям обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб, наприклад, для підготовки до Національного мультипредметного тесту.

Також Типова освітня програма містить:

перелік предметів та інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

У МОН нагадали, що українознавчий компонент - це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово перебувають за кордоном. Вона дає змогу зменшити навчальне навантаження та зберегти зв'язок з українською системою освіти.

Українських школярів навчатимуть керувати FPV-дронами

Раніше в Міністерстві освіти і науки України повідомили, що українських школярів відтепер навчатимуть навичкам керування FPV-дронами. Уже затверджено оновлений перелік навчальних засобів та обладнання, що необхідне для викладання предмета "Захист України" у школах.

Крім того, перелік навчальних засобів та обладнання також включатиме інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери та планшети для навчання. Також будуть передбачені сучасне мультимедійне обладнання та оновлені каски і бронежилети.

