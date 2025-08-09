Майбутнє України не може бути визначено без участі українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку.
Про це заявив французький президент Еммануель Макрон. Він повідомив, що поговорив телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським, а також із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармермом. У цих розмовах йшлося про майбутню зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, їхня зустріч намічена на 15 серпня і відбудеться вона на Алясці.
Макрон зазначив, що Європа сповнена рішучості підтримувати Україну, працюючи в дусі єдності і розвиваючи роботу, виконану в рамках "Коаліції охочих".
"Майбутнє України не може бути визначено без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку", - підкреслив президент Франції.
Він додав, що європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, оскільки на карту поставлено їхню власну безпеку.
"Я продовжуватиму тісно взаємодіяти із Зеленським і нашими європейськими партнерами", - запевнив Макрон.
Примітно, що сам Зеленський протягом сьогоднішнього дня повідомляв про свої телефонні розмови з лідерами цілої низки країн Європи, зокрема і з президентом Франції.
Зустріч Трампа і Путіна
Днями стало відомо, що Трамп планує зустрітися з Путіним. Учора ввечері в Білому домі підтвердили ці плани і повідомили, що зустріч відбудеться наприкінці наступного тижня.
А сьогодні стало відомо, що Трамп і Путін проведуть зустріч на Алясці.
Раніше Трамп заявив, що мирна угода між Україною і РФ передбачатиме обмін територіями, на який Києву доведеться погодитися, але деталей він не розкрив.