Українці не змінили свої смаки: найбільше симпатизують Польщі, а найбільш негативно ставляться до РФ

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" станом на листопад 2015 року, проведене за підтримки уряду Канади.

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Згідно з результатами опитування, тепло до цієї країни ставляться 58% українців (з них 13% – дуже тепло). 35% ставляться нейтрально, 5% опитаних – негативно (з них 1% – дуже негативно).

До Білорусі тепло ставляться 53% респондентів (з них 10% – дуже тепло), нейтрально – 40%, негативно – 4%, дуже негативно – менше 1%.

Європейському союзу симпатизують 49% українців (з них 8% – сильно), нейтрально ставляться 39%, ще 9% опитаних ставляться до ЄС негативно (з них 2% – дуже).

До Грузії тепло відносяться 46% наших співвітчизників (з них 7% - дуже тепло), нейтрально ставляться 44% респондентів, ще 7% розповіли про своє прохолодне ставлення до цієї країни (з них 1% - ставиться дуже холодно).

А от Литві симпатизують 45% опитаних (з них 9% – сильно), нейтрально ставляться до цієї країни 45% респондентів, ще 6% опитаних ставляться до Литви негативно (з них 1% – дуже).

США перебувають на восьмому місці у рейтингу симпатій, їм симпатизують 39% українців (з них 6% – значно), нейтрально ставляться 42%, негативно – 16% (з них 4% – дуже).

Росія ж розмістилася на останньому місці. Серед наших співвітчизників знайшлося 16%, які ставляться до неї тепло (з них 3% – дуже тепло), нейтрально ставляться до цієї країни 21% опитаних. Однак негативно до Росії ставляться 59% українців (з них 33% – дуже негативно).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 19 по 30 листопада 2015 року. Всього було опитано 1,800 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2.3%.