Українці не змінили свої смаки: найбільше симпатизують Польщі, а найбільш негативно ставляться до РФ
Серед країн світу, яким найбільше симпатизують громадяни України, на першому місці знаходиться Польща, потім йде Білорусь, замикає трійку Євросоюз.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" станом на листопад 2015 року, проведене за підтримки уряду Канади.
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Згідно з результатами опитування, тепло до цієї країни ставляться 58% українців (з них 13% – дуже тепло). 35% ставляться нейтрально, 5% опитаних – негативно (з них 1% – дуже негативно).
До Білорусі тепло ставляться 53% респондентів (з них 10% – дуже тепло), нейтрально – 40%, негативно – 4%, дуже негативно – менше 1%.
Європейському союзу симпатизують 49% українців (з них 8% – сильно), нейтрально ставляться 39%, ще 9% опитаних ставляться до ЄС негативно (з них 2% – дуже).
До Грузії тепло відносяться 46% наших співвітчизників (з них 7% - дуже тепло), нейтрально ставляться 44% респондентів, ще 7% розповіли про своє прохолодне ставлення до цієї країни (з них 1% - ставиться дуже холодно).
А от Литві симпатизують 45% опитаних (з них 9% – сильно), нейтрально ставляться до цієї країни 45% респондентів, ще 6% опитаних ставляться до Литви негативно (з них 1% – дуже).
США перебувають на восьмому місці у рейтингу симпатій, їм симпатизують 39% українців (з них 6% – значно), нейтрально ставляться 42%, негативно – 16% (з них 4% – дуже).
Росія ж розмістилася на останньому місці. Серед наших співвітчизників знайшлося 16%, які ставляться до неї тепло (з них 3% – дуже тепло), нейтрально ставляться до цієї країни 21% опитаних. Однак негативно до Росії ставляться 59% українців (з них 33% – дуже негативно).
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 19 по 30 листопада 2015 року. Всього було опитано 1,800 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2.3%.