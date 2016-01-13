Українці вважають головними проблемами війну на Донбасі, корупцію та безробіття - опитування

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Респондентам було запропоновано обрати три головні проблеми. Так, 60% опитуваних назвали війну на Донбасі, 47% - корупцію, 27% - безробіття, по 25% - контроль за ростом цін та низький рівень виробництва, 21% - некомпетентність влади, 20% - політичну нестабільність, 18% - соціальний захист бідних, 17% - падіння курсу гривні, 11% - відносини з Росією, 7% - російську присутність у Криму, 6% - злочинність, 5% - затримку зарплат та пенсій, 3% - нестачу або ймовірність вiдключення газу, 3% - питання права власності на землю. Статус російської мови хвилює меньше 1% опитаних.

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В свою чергу на Донбасі війна хвилює менше людей, ніж в цілому по Україні - цей пункт назвали 50%. 40% назвали корупцію, 34% - безробіття, 26% - некомпетентність влади, 24% - низьке виробництво, 23% - ріст цін, 22% - соцзахист бідних, 18% - політичну нестабільність. Серед питань, що не дуже турбують жителів регіону, значно відрізняється від загальноукраїнського показник питання нестачі газу - 7%.

Найважливішим особисто для опитаних є питання росту цін, яке назвали 55% українців. 35% назвали війну, по 34% - падіння курсу гривні та безробіття, 31% - соцзахист бідних, 24% - корупцію.

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Натомість найбільшою особистою проблемою мешканці Донбасу визначили для себе все ж військові дії у регіоні, їх назвали 50%. 43% вважають проблемою контроль за ростом цін, 29% - безробіття, по 26% - соцзахист бідних та корупцію в держорганах, 21% - падіння гривні.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 19 по 30 листопада 2015 року. Метод опитування - особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 1800 осіб. Додатково було опитано 1284 респонденти у Донецькій та Луганській областях. Допустима похибка не перевищує 2,3%.