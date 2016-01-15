У Криму помоляться за успішний курортний сезон

У Криму помоляться про благополучне проведення курортного сезону. Про це повідомляє прес-служба Сімферопольської та Кримської єпархій.

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"На прохання громадських організацій сфери курортів і туризму 19 січня, у свято Хрещення Господнього Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар благословив проведення молебнів про збереження і розвиток кримських курортів і благополучному проведення курортного сезону у всіх храмах Сімферопольської і Кримської єпархії", - сказано в повідомленні.

Молебні з освяченням майбутнього туристичного сезону купанням в морі окупаційна влада має намір провести в Ялті, Алушті, Євпаторії та Севастополі.

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