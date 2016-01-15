У Криму помоляться за успішний курортний сезон
По всьому окупованому півострову пройдуть молебні в день Водохреща 19 січня.
У Криму помоляться про благополучне проведення курортного сезону. Про це повідомляє прес-служба Сімферопольської та Кримської єпархій.
Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють церкві та волонтерам, найменше – російським ЗМІ, Раді та Кабміну – опитування
"На прохання громадських організацій сфери курортів і туризму 19 січня, у свято Хрещення Господнього Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар благословив проведення молебнів про збереження і розвиток кримських курортів і благополучному проведення курортного сезону у всіх храмах Сімферопольської і Кримської єпархії", - сказано в повідомленні.
Молебні з освяченням майбутнього туристичного сезону купанням в морі окупаційна влада має намір провести в Ялті, Алушті, Євпаторії та Севастополі.
Читайте такожЗМІ: Після завершення новорічних свят вулиці Севастополя знову занурилися в пітьму (фото)