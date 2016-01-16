Порошенко нагородив п’ятьох "кіборгів", полеглих в останні дні оборони Донецького аеропорту

Президент України Петро Порошенко нагородив полеглих під час оборони Донецького аеропорту «кіборгів».

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко зустрівся з родинами військових, які загинули в останні дні оборони нового терміналу Донецького міжнародного аеропорту, та донедавна вважались зниклими безвісти.

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«Тіла п’ятьох загиблих воїнів, - лейтенанта медичної служби Кондратюка Олександра Івановича, сержанта Марченка Олексія Володимировича, молодшого сержанта Алексейчука Владислава Володимировича, рядових Гасюка Віталія Аркадійовича та Бузенка Володимира Петровича, - були ідентифіковані лише наприкінці минулого року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході зустрічі із родинами загиблих героїв глава держави наголосив, що у народній пам’яті захисники аеропорту були і навічно залишаться славнозвісними «кіборгами» - безстрашними і непереможними українськими воїнами, які продемонстрували усім волелюбний, жертовний та нескорений український дух і стали символом для всієї країни, прикладом для наслідування всіх військових.

Завдяки саме їх героїчному прикладу, стійкості та мужності було відроджено бойову славу України, підкреслив президент.

Глава держави від імені всього Українського народу подякував родинам за подвиг їхніх загиблих синів, батьків та чоловіків і вручив рідним і близьким героїв державні нагороди України.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено лейтенанта медичної служби Олександра Кондратюка, який під постійними обстрілами до останнього надавав медичну допомогу пораненим воїнам, рятуючи їм життя.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено сержанта Олексія Марченка та молодшого сержанта Владислава Алексейчука, які, відволікаючи на себе увагу противника, сприяли успішній евакуації поранених бійців з нового терміналу та, опинившись в оточенні, вступили в бій з переважаючими силами противника, виявивши взірець самопожертви та відваги.

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Цієї нагороди також було удостоєно рядових Віталія Гасюка та Володимира Бузенка, які мужньо до останнього тримали оборону, хоробро відбиваючи атаки російських найманців, забезпечивши евакуацію поранених товаришів.

Завершуючи зустріч, президент запевнив родини полеглих воїнів, що він та держава і надалі робитимуть усе, щоб понесені Українським народом жертви не були марними. "Ми захистимо нашу державність і збудуємо для дітей світле майбутнє", — наголосив глава держави.