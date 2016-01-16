Президент посмертно нагородив 118 військових

Президент України Петро Порошенко підписав Указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які загинули, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

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Згідно з повідомлення, нагороджено посмертно 118 воїнів Збройних Сил України, які загинули у 2014-2015 роках, виявивши особисту мужність і високий професіоналізм, вірність військовій присязі.

Серед нагороджених посмертно – захисники Донецького аеропорту восени 2014 – січні 2015 року. Рідним п’ятьох з них президент сьогодні вручив державні нагороди.

Тіла багатьох воїнів були ідентифіковані лише наприкінці 2015 року.