Поліція затримала бойовика "Кучерявого", що брав участь в окупації міста в 2014 році

Як повідомляє Слов'янське відділення Краматорського відділ ГУ НП в Донецькій області, до захоплення міста 45-річний житель Слов’янська працював вантажником та вирішив, що війна – це його шанс заробити.

"Обравши собі модний позивний "Кучерявий", отримавши автомат Калашникова та 200 гривень "авансу", бойовик заступив на блокпости терористів", - розповідають у поліції.

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Встановлено, що в кінці травня 2014 року підозрюваний вступив до так званого "ополчення Першої слов'янської бригади".

Фігурант стояв на блокпосту по вул. Дарвіна в Слов'янську, де здійснював пропускний режим, перевіряв документи у перехожих громадян та огляд проїжджаючих автомобілів.

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"Після звільнення міста він евакуювався до Донецька разом з іншими терористами. Але згодом, зрозумівши, що за 200 гривень на тиждень доведеться не тільки чергувати, але й воювати, він втік від бойовиків на вільну територію та переховувався у Слов’янську", - сказано у повідомленні.

На теперішній час проти затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності), за що передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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