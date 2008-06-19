П’яний господар застрелив двох сусідів, які гасили пожежу в його дворі

На Рівненщині нетверезий господар застрелив двох односельчан, які намагалися загасити пожежу його будівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 18 червня о 20:55 до чергової частини Костопільського райвідділу МНС надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Борщівка. На місце негайно виїхав черговий підрозділ пожежно-рятувальної служби МНС.

Прибувши на місце події, пожежники змогли врятувати лише дім та літню кухню, в той час як дерев’яний сарай і гараж згоріли.

Під час з’ясування обставин інциденту було встановлено, що господар садиби, 1967 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з незрозумілих причин підпалив власне господарство. На місце пожежі збіглися сусіди, щоб загасити полум’я. Однак хазяїн відкрив вогонь по односельцях із мисливської рушниці. Унаслідок стрілянини один селянин загинув на місці, ще один від отриманих поранень помер згодом у хірургічному відділенні райлікарні.

Односельчанам удалося зв’язати п’яного зловмисника, коли він перезаряджав зброю.

У пожежі також згоріли дах літньої кухні, два мотоцикли „Восход-3 М”, мотоцикл МТ-10, мопед „Альфа”, молотарка, 3 тонни сіна, 7 складометрів дров і речі домашнього вжитку.