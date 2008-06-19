В інституті Горшеніна обговорять ситуацію в нафтогазовому комплексі

20 червня (п’ятниця) 2008 року о 10:30 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Ситуація в нафтогазовому комплексі України та перспективи газових переговорів з Росією» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна До участі у круглому столі запрошені: Юрій Продан, міністр палива та енегретики України; Олег Дубина, голова правління НАК «Нафтогаз України»; Ігор Діденко, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»; Микола Мартиненко, голова парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки; Сергій Єрмілов, колишній міністр палива та енергетики України; Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос»; Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Центру ім. О. Разумкова; Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології; Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"; Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України; Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія"; Петро Бурковський, експерт Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія". Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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