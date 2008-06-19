В інституті Горшеніна обговорять ситуацію в нафтогазовому комплексі

14:12, 19 червня 2008
Суспільство
522 0

20 червня (п’ятниця) 2008 року о 10:30 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«Ситуація в нафтогазовому комплексі України та перспективи газових переговорів з Росією»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна

До участі у круглому столі запрошені:

Юрій Продан, міністр палива та енегретики України;

Олег Дубина, голова правління НАК «Нафтогаз України»;

Ігор Діденко, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»;

Микола Мартиненко, голова парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки;

Сергій Єрмілов,  колишній міністр палива та енергетики України;

Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос»;

Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Центру  ім. О. Разумкова;

Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і  конфліктології;

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України;

Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія";

Петро Бурковський, експерт Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія".

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт:  Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter