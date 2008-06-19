В інституті Горшеніна обговорять ситуацію в нафтогазовому комплексі
20 червня (п’ятниця) 2008 року о 10:30 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«Ситуація в нафтогазовому комплексі України та перспективи газових переговорів з Росією»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна
До участі у круглому столі запрошені:
Юрій Продан, міністр палива та енегретики України;
Олег Дубина, голова правління НАК «Нафтогаз України»;
Ігор Діденко, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»;
Микола Мартиненко, голова парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки;
Сергій Єрмілов, колишній міністр палива та енергетики України;
Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос»;
Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Центру ім. О. Разумкова;
Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології;
Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України;
Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія";
Петро Бурковський, експерт Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія".
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