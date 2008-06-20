Світові ціни на нафту значно знизилися

Підсумки торгів у Лондоні і Нью-Йорку

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 19 червня 2008 р. на провідних нафтових біржах значно знизилися, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 132,00 (-4,44) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 131,93 (-4,75) дол./бар.

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