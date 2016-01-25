У Краматорську звільнили від кримінальної відповідальності бойовика "ДНР", який з'явився з повинною

Житель Ясинуватої Донецької області у червні 2014 року вступив у ряди терористичної організації "ДНР", де брав участь в озброєній вартовій службі з охорони об'єктів інфраструктури в Слов'янську і забезпечував контрольно-пропускний режим на блокпостах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Читайте такожВ Маріуполі затримали організаторку вивозу дівчат до Греції у сексуальне рабство

У липні 2014 року 37-річний чоловік став "заступником командира" інженерного підрозділу, який виконував фортифікаційні роботи в Шахтарському районі.

Крім того, у березні 2015 року зловмисник приніс присягу на вірність "народу "ДНР" і був призначений командиром одного з відділень так званого "Міністерства оборони ДНР".

Проте в жовтні 2015 року, розчарувавшись у діяльності терористичної організації, чоловік вийшов до блокпосту Збройних сил України і здався військовослужбовцям. Надалі, в ході досудового розслідування він сприяв розкриттю злочинів, скоєних терористами.

Враховуючи той факт, що чоловік здався правоохоронцям і зізнався у скоєнні правопорушень, 25 січня постановою Краматорського міського суду його було звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.