У Полтаві судили подружжя «котоїдів»

Київський районний суд Полтави засудив до 4 місяців ув’язнення подружню пару, яка вбивала котів для вживання в їжу.

Про це УНІАН повідомили в Центрі з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

«Численні свідки і очевидці з числа сусідів стверджували, що подружжя продавало м`ясо котів до деяких торговельних точок, які реалізують пиріжки і млинчики. Однак під час розслідування ця інформація не підтвердилась. Самі «котоїди» стверджують, що з`їли близько 15 котів», йдеться в повідомленні.

Подружню пару звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами (ст.299 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, цих зловмисників було затримано в грудні минулого року, але потім відпущено під підписку про невиїзд.