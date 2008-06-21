Міністр: зовнішній борг зростає, і це добре

Помітне зростання зовнішніх зобов’язань у приватному секторі свідчить про те, що підприємства України стають привабливими для інвесторів. Таку думку висловив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, коментуючи поширену ЗМІ інформацію про зростання валового зовнішнього боргу України в першому кварталі 2008 року.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністр зазначив: “За інформацією Національного банку, станом на 1 квітня 2008 обсяг валового зовнішнього боргу України склав 92,5 млрд. доларів США, з яких 77 млрд. доларів США, або 83,3% – заборгованість приватних секторів економіки. У першому кварталі 2008 року приріст зовнішніх зобов’язань в приватному секторі становив 7,6 млрд. доларів США, у державному – лише 0,4 млрд. доларів”.

На думку Б.ДАНИЛИШИНА, помітне зростання зовнішніх зобов’язань у приватному секторі свідчить про те, що підприємства нашої держави стають привабливим об’єктом для капіталовкладень зовнішніх інвесторів, які протягом цього року суттєво збільшили свою присутність на українському ринку, що, безумовно, сприятиме подальшому розвитку економіки України.

Довідка УНІАН. За інформацією НБУ від 18 червня, зовнішній борг України станом на кінець І кварталу 2008 року досяг 92,5 млрд. дол. США (61% від ВВП; 135,7% від експорту товарів та послуг), з них 77 млрд. дол. США (83,3%) – це заборгованість приватних секторів економіки. Приріст зовнішніх зобов’язань в 1 кварталі 2008 року становив 8 млрд. дол. США (9.4%) і склався, як і в попередні роки, в результаті суттєвого зростання боргу в банківському секторі (на 3 млрд. дол. США або 9.8%) та інших секторах економіки (на 4.6 млрд. дол. США або 12%).

За інформацією НБУ, на звітну дату накопичена зовнішня заборгованість цих секторів у 5 разів перевищила обсяги зовнішніх зобов’язань секторів державного управління та органів грошово-кредитного регулювання (проти 1,2 раза на початок 2004 року).