На Кіровоградщині затримали на хабарі заступника начальника райвідділу поліції (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, підполковник юстиції вимагав 15 тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження, відкритого за нібито вчинення хуліганських дій.

Співробітники спецслужби затримали заступника начальника поблизу райвідділу під час отримання хабара.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Правоохоронця затримано відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та взято під варту.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів підполковником.

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Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що СБУ затримала на хабарі одного з керівників Новгородківського відділу поліції Кіровоградської області. Той вимагав 10 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень іншій особі.