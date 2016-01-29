Окупанти назвали П'єра Рішара і Алессандро Сафіна "баригами" за відмову виступати у Криму

Про це повідомляє «Лента.ру».

«На превеликий жаль, ось ці два артиста (П'єр Рішар, Алессандро Сафіна - УНІАН), які відмовилися від виступу в Криму, - все-таки, мені здається, вони більше не артисти, а справжнісінькі бариги. Ну, тому що я бачу під цим чіткий, з їх точки зору розрахунок, економічний розрахунок. Я розумію так, що старий П'єр Рішар, напевно, він більше ніде, як на території (колишнього - УНІАН) Радянського Союзу, більше не затребуваний. Я прекрасно розумію, що залишилася територія України - з точки зору якихось концертів, вона більш перспективна. Ну, добре, ну дав би він у Криму один концерт, заробив би якісь гроші, а так п'ять-десять концертів дасть в Україні, просто заробить більше грошей», - заявив він.

Читайте такожУ МЗС розповіли про очікування від візиту представника Ради Європи до окупованого Криму

Представник окупаційної влади також прокоментував відмову від кримських гастролей італійського тенора Алессандро Сафіна.

«Що стосується пана ось цього оперного співака (Алессандро Сафіна - УНІАН), який відомий всьому світу тим, що він співає лише одну пісню... тобто більше ніхто не знає, що він заспівав і що він зробив для світової сцени, для світової культури... Ну, послухайте, це такий же барига тільки трохи молодший, знаєте. Ну, їздить він там Україною, дає там концерти, збирає, як йому здається, захоплену публіку. Ну, подобається їм там виступати - нехай виступають», - заявив він.

Читайте такожЗМІ: В окупованому Криму на екскурсіях школярам розповідають про "блекаут" і "кримську весну"

Французький актор П'єр Рішар відмовився від поїздки до Криму, де планувалися його виступу з виставою «П'єр Річард III».