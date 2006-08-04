Київ починає боротьбу з економічною злочинністю

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює повну заміну менеджменту і керівників комунальних паркувальних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, столична влада починає нову програму боротьби з економічною злочинністю, яка впливає на доходи киян.

«Нам потрібні гроші. Їх крадуть на парковках. Я готовий ухвалити рішення, хоч завтра розігнати всіх паркувальників, всіх керівників парковок відправити на детектор брехні і звідти у в`язницю. Тому що вони мені набридли. Це моє кардинальне рішення щодо парковок, де гроші йдуть в основному в кишеню», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Розглядаються два варіанти вирішення даної проблеми: повна заміна керівництва підприємств або ж централізоване керівництво роботою парковок з Київської міської державної адміністрації, тобто передача їх із районів місту.

За офіційними звітами чистого прибутку підприємств, яких має в своєму розпорядженні мер, виходить, що доходи з парковок дуже низькі, близько 20 тис. грн. на рік, а це говорить про те, що на одне паркомісце заїжджає всього одна або навіть півмашини в день.

У зв`язку з цим мер Києва вимагає від всіх керівників згоди на проходження детектора брехні і наполягає на їхній повній заміні як через неефективне керівництво, так і можливі розкрадання.

«Ухвалене рішення, сьогодні воно буде опубліковане, і всі підуть на детектор брехні. І хай він (керівник підприємства – УНІАН) розповість, скільки він краде грошей», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що влада міста боротиметься не тільки з керівниками підприємств, які займаються парковками, а братиме під контроль по черзі й інші комунальні підприємства міста і районів.

Радник мера – в.о. першого заступника голови КМДА Денис БАСС, коментуючи заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, повідомив, що вже найближчим часом буде організована ревізія в районах комунальних паркувальних підприємств, і влада міста порушуватиме питання про повну заміну менеджменту цих парковок.