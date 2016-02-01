У Києві аферисти "продавали" посаду радника міністра за $20 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, зловмисники, поширюючи неправдиву інформацію про нібито наявність у них впливових зв’язків з високопосадовцями, підбурили громадянина передати їм 20 тис. доларів хабара за вирішення питання про його працевлаштування на посаду радника міністра АПК або голови однієї з облдержадміністрацій.

Читайте такожНа Закарпатті СБУ затримала на хабарі капітана поліції

Підозрюваних затримали одразу після одержання другої частини обумовленої суми - у 10 тис. доларів. За результатами обшуків у них виявлено та вилучено частину раніше одержаних коштів.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.