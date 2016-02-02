В судовому засіданні у справі Корбана оголошено перерву до ранку 3 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви головуючий у справі зачитав апеляційні вимоги адвокатів Корбана.

В них вони просять скасувати рішення Дніпровського районного суду столиці про взяття під варту Корбана як незаконне, а також заперечення щодо цих вимог з боку прокуратури, представники якої не вбачають підстав для скасування рішення суду першої інстанції.

Після цього головуючий поставив на обговорення питання щодо перерви в судовому засіданні у зв'язку з закінченням робочого дня та довготривалістю сьогоднішнього засідання (з 11.00).

Адвокати Корбана заявили, що вони покладаються на розсуд суду з цього питання, хоча готові в разі потреби засідати ще більше доби, як свого часу це було в Дніпровському райсуді.

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Сам Корбан також запевнив, що він може в разі потреби брати участь в судовому засіданні і без перерви.

Представники прокуратури заявили, що покладаються на думку суду в цьому питанні.

В результаті суд прийняв рішення про перерву в судовому засіданні.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

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Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.