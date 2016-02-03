У школах Чернігова карантин через епідемію грипу продовжено до 8 лютого

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю міської ради, відповідне рішення схвалено сьогодні під час засідання міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ на території Чернігова.

За інформацією начальника епідеміологічного відділу Чернігівського міського управління Держсанепідслужби в області Світлани Аландаренко, з 29 січня по 2 лютого в місті на грип та ГРВІ захворіли 3303 особи, з них 30,6% становлять діти до 17 років (1014 осіб).

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Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста, порівняно з аналогічним періодом минулого тижня, зменшився на 10,7%, складає 114,3 на 10 тис. населення та перевищив тижневий епідпоріг на 11,08%, денний епідпоріг на 57,8%.

Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зменшилась серед всього населення на 10,8%, серед дітей до 17 років - на 60,3%.

Всього з початку епідемічного сезону захворіло на грип та ГРВІ понад 37 тис. мешканців міста - це 12,8% населення Чернігова, в тому числі на грип - понад 870 чернігівців. На грип та ГРВІ перехворіли 45% дітей до 17 років.

Враховуючи стан захворюваності на грип та ГРВІ в місті Чернігові, додаткові канікули для чернігівських школярів на засіданні штабу вирішили продовжити до 8 лютого.

Заступник начальника управління охорони здоров’я міської ради Ольга Малець зазначила, що ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у Чернігові дещо покращується.

«Це показник того, що обмежувальні протиепідемічні заходи введені своєчасно і вони результативні», - сказала вона.

Малець також додала, що всі медичні заклади міста продовжують працювати в оперативному режимі 7 днів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові через епідемію грипу карантин у школах був оголошений, згідно з розпорядженням міського голови Владислава Атрошенка, з 25 січня, потім продовжений до 5 лютого.