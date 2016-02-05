Оціночна місія ООН про підсумки роботи на Донбасі: міни становлять серйозну загрозу для цивільного населення

Як повідомили УНІАН у представництві ООН в Україні, оціночна місія розпочала свою роботу в Україні 23 січня поточного року.

Спільна технічна місія провела зустрічі з низкою національних та міжнародних партнерів, у тому числі з галузевими міністерствами, службами по розмінуванню, міжнародними та неурядовими організаціями, а також технічними фахівцями, що працюють в Україні. Також місія здійснила робочі поїздки до Донецької і Луганської областей.

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Команда фахівців підтвердила, що міни, міни-пастки та вибухові пристрої, що не розірвалися, здійснюють значний вплив на ситуацію на Сході України та становлять серйозну загрозу для цивільного населення.

Місія підтвердила необхідність в більш систематичної координації дій по боротьбі із загрозою, поліпшенні обміну інформацією та активізації гуманітарної протимінної діяльності, що включає навчання з питань мінної безпеки, ідентифікацію небезпечних зон і їх демаркацію та очищення, а також застосування комплексного підходу на підтримку жертв інцидентів, пов'язаних з мінами.

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Як повідомляв УНІАН, до складу оціночної місії ООН входили представники Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування. Цю місію до України запросив голова Представництва України при ООН Володимир Єльченко з метою вивчення ситуації на Донбасі щодо можливості розміщення миротворчої місії на сході країни.

Довідка УНІАН. Як зазначено в Стратегії Організації Об'єднаних Націй з розмінування 2013-2018, стратегічним баченням ООН є світ, вільний від небезпеки мін і вибухонебезпечних пережитків війни (ВПВ), зокрема, касетних боєприпасів, у якому люди та спільноти живуть у безпечному середовищі, сприятливому для розвитку, де забезпечуються права та потреби постраждалих від мін і ВПВ, а самі вони повністю інтегровані до суспільства як рівноправні члени.