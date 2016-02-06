Більше 70 БТРів: в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки

16:57, 06 лютого 2016
Суспільство
3310 0

Військова техніка їхала зі сторони Старого Криму в напрямку Феодосії.

Десятки БТРов и бензовозов направились в сторону Феодосии / Фото Министерства обороны РФ

В окупованому Криму на трасі Сімферополь – Керч помітили колону військової техніки.

Відповідне відео очевидці виклали в YouTube.

Як зазначається в описі до ролика, колона налічувала понад 70 БТРрів і 5 бензовозів.

"Російська військова техніка їхала зі сторони Старого Криму в напрямку Феодосії", - додали очевидці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter