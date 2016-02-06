Більше 70 БТРів: в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки
16:57, 06 лютого 2016Суспільство
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Військова техніка їхала зі сторони Старого Криму в напрямку Феодосії.
Десятки Бтрів і бензовозів попрямували у бік Феодосії / Фото Міноборони РФ
В окупованому Криму на трасі Сімферополь – Керч помітили колону військової техніки.
Відповідне відео очевидці виклали в YouTube.
Як зазначається в описі до ролика, колона налічувала понад 70 БТРрів і 5 бензовозів.
"Російська військова техніка їхала зі сторони Старого Криму в напрямку Феодосії", - додали очевидці.
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