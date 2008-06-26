У Сімферополі поранили ножем заступника начальника міліції Криму

У Сімферополі хуліган ранив ножем заступника начальника Головного управління МВС України в Криму Рефата КЕНЖАЛІЄВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, правоохоронці вважають, що ножове поранення Р.КЕНЖАЛІЄВУ було завдане саме з хуліганських спонукань. Ця версія є основною.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що заступник начальника міліції Криму дістав проникаюче поранення черевної порожнини в цю неділю після інциденту з невідомим чоловіком. «Громадянин, який зовнішніми ознаками перебував у нетверезому стані, приставав до пасажирів маршрутки, щось там висловлював. Рефат КЕНЖАЛІЄВ, який їхав у маршрутці, зробив йому зауваження, той принишк, але, мабуть, затаїв образу», - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Чоловік вийшов на зупинці з маршрутки слідом за Р.КЕНЖАЛІЄВИМ і завдав йому ножового поранення.

Заступник начальника Головного управління МВС України в Криму доставили у відділення реанімації однієї з лікарень Сімферополя. Медики провели операцію. Зараз життю Р.КЕНЖАЛІЄВА нічого не загрожує, кажуть лікарі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Ведуться пошуки чоловіка, котрий завдав ножового поранення. Складено фоторобот підозрюваного.