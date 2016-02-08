Геращенко розповіла про погрози бойовиків застосувати до українських полонених "методи ІДІЛ"

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Бойовики погрожують всьому світові, що вони будуть застосовувати до заручників методи ІДІЛ - смертну кару, посилаючись при цьому на кримінальний кодекс неіснуючої країни , СРСР. Днями в російських ЗМІ вийшли заяви представників бойовиків ( є диктофонні записи цих заяв ), що начебто в так званій ДНР діє " кримінальний кодекс" на базі кодексу колишнього СРСР і що бойовики можуть застосовувати до заручників судилища, 30 років ув'язнення і смертну кару", - повідомила Геращенко.

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За її словами, щодня надходять дзвінки від родичів заручників, "які розповідають, що іх близьким погрожують "концентраційними таборами", 30 роками каторги та розстрілами.

"Очевидно, що це шантаж і знущання над родинами. Але ще більше очевидно, що це є пряме зізнання в тому, що ДНР - ЛНР - це терористичні організації. І на це терміново має відреагувати світ. Тому я звернулася до своїх колег до парламенту, що входять до делегацій ПА ОБСЄ і ПАРЄ з проханням терміново поінформувати про ці погрози громадянам України, яких незаконно утримують бойовики, і ОБСЄ і ПАРЄ", - наголосила нардеп.

Вона також уточнила, що вже передала всі заяви міністру закордонних справ Павлу Клімкіну з проханням поставити ці питання під час зустрічі в нормандському форматі в Мюнхені.