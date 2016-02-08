Геращенко розповіла про погрози бойовиків застосувати до українських полонених "методи ІДІЛ"
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, народний депутат України Ірина Геращенко підготувала офіційне звернення до ОБСЄ та Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) через шантаж бойовиків.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Бойовики погрожують всьому світові, що вони будуть застосовувати до заручників методи ІДІЛ - смертну кару, посилаючись при цьому на кримінальний кодекс неіснуючої країни , СРСР. Днями в російських ЗМІ вийшли заяви представників бойовиків ( є диктофонні записи цих заяв ), що начебто в так званій ДНР діє " кримінальний кодекс" на базі кодексу колишнього СРСР і що бойовики можуть застосовувати до заручників судилища, 30 років ув'язнення і смертну кару", - повідомила Геращенко.
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За її словами, щодня надходять дзвінки від родичів заручників, "які розповідають, що іх близьким погрожують "концентраційними таборами", 30 роками каторги та розстрілами.
"Очевидно, що це шантаж і знущання над родинами. Але ще більше очевидно, що це є пряме зізнання в тому, що ДНР - ЛНР - це терористичні організації. І на це терміново має відреагувати світ. Тому я звернулася до своїх колег до парламенту, що входять до делегацій ПА ОБСЄ і ПАРЄ з проханням терміново поінформувати про ці погрози громадянам України, яких незаконно утримують бойовики, і ОБСЄ і ПАРЄ", - наголосила нардеп.
Вона також уточнила, що вже передала всі заяви міністру закордонних справ Павлу Клімкіну з проханням поставити ці питання під час зустрічі в нормандському форматі в Мюнхені.