На Дніпропетровщині поліцейського затримали на хабарі 140 тисяч гривень

Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції Дніпропетровській області.

Зазначається, що старший слідчий одного з територіальних органів ГУНП в Дніпропетровській області вимагав та отримав від громадянина неправомірну грошову винагороду в сумі 140 тисяч гривень за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

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9 лютого співробітники Управління внутрішньої безпеки поліції в Дніпропетровській області в результаті проведення спільних з прокуратурою області та управлінням СБУ заходів задокументували його злочинну діяльність.

На теперішній час в рамках розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України провадження тривають відповідні слідчі дії.