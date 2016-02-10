Прокуратура відкрила кримінальне провадження через підрив пасажирського мікроавтобуса під Мар'їнкою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що мікроавтобус «Volkswagen» їхав з Донецька до Мар'їнки. Під час проходження пропускного пункту водій, намагаючись об’їхати чергу, з’їхав з основної дороги на узбіччя та підірвався на вибуховому пристрої, йдеться в повідомленні.

«За попередньою інформацією, під час вибуху загинули 2 людини, ще один чоловік – мешканець Макіївки отримав поранення», - зазначили в прокуратурі.

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За даним фатом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудове розслідування проводить Волноваський відділ Національної поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 07.56 на відстані близько 600 м від КПП «Мар'їнка» підірвався Volkswagen Transporter, в якому їхали 5 осіб.

За даними прес-секретаря АТО Андрія Задубинного, на місці загинули дві людини, ще один чоловік помер по дорозі в автомобілі швидкої допомоги.